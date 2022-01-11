لبنان

تطور بارز: بعد السعودية وفرنسا.. دولة عربية جديدة ستدعم اللبنانيين!

Lebanon 24
11-01-2022 | 23:39
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الثلاثاء، أن الإمارات ستنضم لصندوق سعودي فرنسي يستهدف تقديم الدعم للشعب اللبناني.

 

وقال لو دريان في جلسة للبرلمان "زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون مكنت دول الخليج العربية من استئناف العلاقات مع لبنان، وشهدت إنشاء صندوق فرنسي سعودي لدعم اللبنانيين، والذي سيلقى دعما غدا أو بعد غد من مساهمة من الإمارات العربية المتحدة"، بحسب رويترز.

 

وعبّر لو دريان عن أسفه للعقبات السياسية التي تعترض طريق تحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والتي تحول دون اجتماع الحكومة، قائلا إن هذا "تعطيل غير مقبول" للأهداف السياسية.

 

ومطلع كانون الأول الماضي ، اتفقت الرياض وباريس على إنشاء آلية إنسانية مشتركة لتخفيف معاناة اللبنانيين كخطوة أولى لمعاودة تواصل السعودية مع لبنان بعد خلاف دبلوماسي بين بيروت ودول الخليج العربية.

المصدر: سبوتنيك
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