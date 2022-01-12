مأساة على أوتوستراد البترون فجراً.. وهذا ما حصل! (صورة)

قضى المواطن حسن خالد المصري من بلدة بينين العكارية، فجر اليوم صدما على أوتوستراد البترون.وفي التفاصيل، أن "بيك آب" صدمه خلال عبوره الاوتوستراد مقابل محطة "كورال" التي يعمل لديها كسائق صهريج، فتوفي على الفور وفر سائق البيك آب إلى جهة مجهولة.وحضرت الأجهزة الامنية الى المكان وباشرت التحقيقات.