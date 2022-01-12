لبنان

كيف قرأ "التيار" رسالة فرنجية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2022 | 01:15
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قرأ مصدر من داخل "التيار الوطني الحر" في موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعدم المشاركة في طاولة الحوار، بالرغم من ان التسريبات السابقة كانت توحي بأنه سيكون احد المشاركين، محاولة لايصال رسالة واضحة لـ "التيار".

وقال المصدر" إن  فرنجية اراد وضع حد لاي محاولة للمصالحة مع "التيار" قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وحسم اي تحليل ذهب الى حد المبالغة بالايجابية بسبب بعض التقاطعات السياسية بينه وبين "التيار" في المرحلة القليلة المقبلة.

وكان فرنجية واضحا بعد اجتماعه امس برئيس الجمهورية في ابراز  التمايز والتباين في التوجهات مع رئيس "التيار " جبران باسيل من خلال رسالة تهكمية ردّ فيها على استفسارات الصحافيين بشأن المسعى الذي يقوده "حزب الله" لتأمين تحالف انتخابي بين "المردة" و"التيار الوطني"، متسائلاً: "هل باسيل يرضى بأن يتحالف مع الفاسدين كما يعتبرنا؟".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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