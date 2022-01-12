مسؤول أمني كبير "قلق" وخطة لتخفيف الاعباء عن الاسلاك العسكرية والامنية

قال مسؤول امني كبير في اجتماع مغلق "إن الوضع المسلكي داخل جهازه يواجه تدهورا متدرجا نتيجة حالات الفرار والتغيب والامتناع عن العمل نظرا للضائقة المالية والاقتصادية".

ووفق المعلومات فان البحث جار بجدية لوضع خطة تخفف اعباء التنقل عن المنضوين في الاسلاك العسكرية والامنية. وترمي الخطة المقترحة الى اجراء تشكيلات واسعة النطاق ووضع العناصر في المقرات الأقرب الى نطاق سكنها من دون المس بالتوازنات والأعداد ومن دون اي تمييز بين العناصر. وستكون التشكيلات روتينية خاصة في الأفواج الحدودية والبعيدة عن العاصمة. كما يجري البحث في اجراء تغييرات في فترات الخدمة والمأذونيات تفادياً لمصاريف التنقل".

وقال مصدر معني "إن كل هذه الاجراءات المقترحة هدفها تمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة".