كنعان: هنيئاً لكم بهذا الانجاز!

اعتبر النائب ابراهيم كنعان في تغريدة عبر تويتر ان رفض دعوة الرئيس للحوار، ولإجتماع الحكومة، وتفعيل عمل المجلس النيابي، هو عمليًّا منع الإنقاذ الذي يرجوه الشعب اللبناني برمته فهنيئاً لكم بهذا الانجاز!