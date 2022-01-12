لبنان

كنعان: هنيئاً لكم بهذا الانجاز!

Lebanon 24
12-01-2022 | 01:33
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اعتبر النائب ابراهيم كنعان في تغريدة عبر تويتر ان رفض دعوة الرئيس للحوار، ولإجتماع الحكومة، وتفعيل عمل المجلس النيابي، هو عمليًّا منع الإنقاذ الذي يرجوه الشعب اللبناني برمته فهنيئاً لكم بهذا الانجاز!
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ابراهيم كنعان

الحوار

الحكومة

مجلس النواب

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