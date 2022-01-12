لبنان

بيان هام من نقابة عمال بلدية الميناء.. هذا ما تضمّنه

Lebanon 24
12-01-2022 | 02:11
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أصدرت نقابة عمال بلدية الميناء بياناً، جاء فيه:
 
"رغم كل الظروف المعيشية الصعبة والتي تزداد يوم بعد يوم، بقيبا نقوم بواجبنا على أكمل وجه، مع العلم أن راتبنا لم يعد يكفي للتنقل من المنزل الى مكان العمل". وأضاف البيان أن "كل ما يحصل وأركان الدولة غائبين عن ما يعاني المواطنين من غلاء في المواد الغذائية والطبابة وعدم قدرة على دفتر فاتورة المستشفيات الضخمة، ولم يعد بإستطاعة الموظف او الأجير تأمين أبسط مقومات الحياة لأسرته، ولا نجد أي أحد من المسؤولين يهتم بشؤون وهموم ومعيشة المواطنين، كأنهم لبسوا جلود التماسيح غير مبالين بما وصلت اليه الأمور".
وتابع البيان: "نؤيد ونتضامن مع زملائنا نقابة السائقين في إضرابهم غدا، فكل النقابات جسم واحد، وسنتخذ خطوات تصعيدية في حال استمرار المسؤولين تجاهل الوضع المعيشي الصعب".
 
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