لبنان

الارتفاع الجنوني لاسعار الحبوب...يلهب جيوب فقراء لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2022 | 02:17
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لم يعد موضوع تراجع مستوى الغذاء متوقفا على امتناع اللبنانيين عن اكل اللحوم والدجاج  والسمك والفواكه وحسب، بل بات يشمل الحبوب التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير، اذ اضحت هي الاخرى بعيدة المنال عن موائدهم مع تسارع وتيرة ارتفاع الاسعار في المحال التجارية بذريعة ارتفاع الجنوني للدولار والذي تخطى عتبة ال 32 الف ليرة. وبلغ سعر كيلو العدس لأبسط وجبة وهي "المجدرة" بحدود الـ 60 ألف ليرة، وتخطي سعر كيلو الحمص عتبة الـ 50 ألفاً ،اما كيلو الفول فبلغ 55 الفا، في وقت لا تزال الاجور على حالها.

لبنان

خاص

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