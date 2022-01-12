لبنان

قرارٌ لوزير التربية بشأن المدارس الخاصة غير المجانية...ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
12-01-2022 | 02:19
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي  قرارا  يتعلق بتمديد مهلة قبول الموازنات للمدارس الخاصة غير المجانية للعام الدراسي 2021/2022، جاء فيه:
 
"إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم  الرقم  8376 تاريخ  10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المادة الثالثة من القانون الرقم 515  تاريخ 6/6/ 1996 (تقديم الموازنات المدرسية) التي حددت نهاية شهر كانون الثاني من كل عام آخر مهلة لإيداع المدارس الخاصة غير المجانية - مصلحة التعليم الخاص نسخة عن موازنتها المدرسية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة وعلى حسن سير العمل الإداري والتربوي، وتلافيا للاشكالات التي قد تقع لجهة المهل القانونية وإنجاز الموازنات المدرسية، يقرر ما يأتي:
 
المادة الاولى: تمدد مهلة قبول الموازنات المدرسية  التي تقدمها المدارس الخاصة غير المجانية للعام الدراسي  2021/ 2022  حتى  تاريخ  28/2/2022 ضمنا .
 
المادة الثانية:  يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
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