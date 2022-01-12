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لبنان
ازالة التعديات على شبكات توزيع الكهرباء في مناطق جزين.. واتحاد البلديات يردّ!
Lebanon 24
12-01-2022
|
02:17
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ذكرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه بناء على كتاب الى الجهات المعنية التي طلبت بموجبها ازالة التعديات على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في مناطق جزين واقليم التفاح والشوف وجوارها المستفيدة من محطة الاولي خاصة محلات التعدين التي تستعمل للعملات المشفرة نظراً لعدم شرعيتها ونظراً لاستهلاكها الكثير من الطاقة الكهربائية في ظل التعديات من القائمين بتلك الانشطة على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في القرى و البلدات المغذات من خطوط التوتر المتوسط في محطة الاولي.
بادرت الجهات المعنية بالتعاون مع بلدية جزين الى ضبط و تفكيك الاجهزة في محلات التعدين التي تستعمل للعملات المشفرة، مما سيسهم في خفض حمولة الخط رقم ١.
بالمقابل، أصدر اتحاد بلديات منطقة جزين، بياناً، جاء فيه:
تعليقاً على بياني مؤسسة كهرباء لبنان و مصلحة الليطاني، نود التأكيد على التالي:
1- ليس هنالك من تعدٍ او سرقة كهرباء في منطقة اتحاد بلديات منطقة جزين حتى آلات التعدين التي كانت عاملة كان عددها متواضعاً ولا يؤثر على الشبكة وذلك قبل قرار النيابة العامة المالية يايقافها.
2- يطلب من المعنيين في مؤسسة الكهرباء والقوى الامنية تطبيق الامر نفسه المطبق في منطقة جزين في المناطق المجاورة: منع التعديات على الشبكة وسرقة الكهرباء ووقف التعدين نحن لن نسكت عن اي تمييز في هذا الامر.
3- ان بيان مصلحة الليطاني كان واضحاً من ناحية مصادر المياه لتغذية معامل الانتاج الكهرومائية حيث ذكر شلالات جزين ونبع الزرقا وبالتالي ان منطقة جزين الادارية كاملة لها الاحقية بالاستفادة من الكهرباء المنتجة من المعامل الكهرومائية و من غير المقبول ضم مناطق جديدة مما يؤدي الى انهيار الشبكة كلياً.
4- ونحن نشكر كل من يتعاون معنا في مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني والذي نتواصل معه يومياً في سبيل تأمين التغذية العادلة في الكهرباء لابناء منطقة جزين في هذه الظروف الصعبة.
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