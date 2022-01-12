الصحافي فيصل قواص في ذمة الله

فقدت الأسرة الصحافية والإعلامية وجها عريقا من وجوهها الكبار هو الزميل الحاج فيصل قواص ،والد الزميل نافذ قواص عضو مجلس نقابة المحررين الصحافيين والزميل خلدون المستشار الإعلامي في دار الفتوى الإسلامية ،وقد انتقل الى جوار ربه فجر هذا اليوم عن عمر مديد ،قضى معظمه في عالم الصحافة والاعلام.وقد عمل الفقيد الكبير في عدد من الصحف والمجلات اللبنانية، وراسل صحفاً عربية اكثر من 20 عاماً، كما لازم الرئيس صائب سلام حوالى 30 عاماً كمستشار اعلامي له، وشارك في تغطية مؤتمر الطائف وتابع اعماله في السعودية.وبغياب الحاج فيصل تفقد نقابة محرري الصحافة عضوا بارزا من أعضائها، لم يتخلف يوما عن القيام بواجبه النقابي أو المهني في جميع الاستحقاقات .