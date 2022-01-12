كتاب من وزير المهجرين إلى ميقاتي لحل هذه المشكلة!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المهجرين عصام شرف الدين البيان الآتي:



"بناء على مطالبة وفد من الموظفين المتعاقدين في وزارة المهجرين التقاه في حضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وبناء على كتاب من المدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود (رقم 7/3/ص بتاريخ 11/1/2022) يفيد فيه بعدم صرف رواتب المتعاقدين لدى الوزارة بسبب عدم صدور قرار بتمديد العمل بالملاكات الموقتة، ما سيؤدي إلى شلل تام في عمل الوزارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات العامة، أرسل الوزير شرف الدين كتابا (رقم 9/2/ص بتاريخ 11/1/2022) إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، آملا منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر".