لبنان

الخطيب التقى السفير السوري وتأكيد تعزيز العلاقات الثنائية

Lebanon 24
12-01-2022 | 03:10
A-
A+
Doc-P-906296-637775792003877199.jpg
Doc-P-906296-637775792003877199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب على رأس وفد من التيار، مقر السفارة السورية في بيروت، والتقى السفير علي عبد الكريم علي، مقدما له التهنئة بحلول العام الجديد.
 
وأمل الخطيب في "أن يسود الإستقرار والأمان لبنان وسوريا والدول العربية في هذا العام"، متمنيا "خروج الشعبين اللبناني والسوري من الأزمتين المعيشية والإقتصادية اللتين يرزحان تحت وطأتهما، جراء الحصار الإقتصادي الجائر المفروض عليهما".
 
وشدد على "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لما في ذلك من مصلحة مشتركة للشعبين والدولتين"، مجددا تأكيد موقف "التيار" "الداعي الى تعزيز الإنفتاح اللبناني الرسمي على دمشق، وتوسيع مجالات التعاون معها".
 
بدوره، شكر السفير علي لوفد التيار لفتته، متمنيا "أن يشهد هذا العام إستقرار لبنان وتعافيه الإقتصادي". وأمل في "أن ينجز هذا البلد إستحقاقاته الدستورية بنجاح"، مؤكدا "حرص دمشق على إستقرار الجار الأقرب، وصون وحدة الشعب اللبناني".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:04 | 2022-01-12
05:00 | 2022-01-12
05:08 | 2022-01-12
06:00 | 2022-01-12
05:40 | 2022-01-12
05:36 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website