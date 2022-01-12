هل نحن متجهون الى أزمة غاز؟

طالب نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز أنطوان يميّن عبر صوت لبنان 100.3-100.5 بجدول تركيب أسعار يومي بحسب سعر صرف الدولار تحت طائلة الإقفال، مشيراً الى "أننا نتكبّد الخسائر منذ بداية صعود الدولار ولم نعد قادرين على الإستمرار."ولفت الى أن الخسارة في كل قارورة غاز تبلغ 10 آلاف ليرة، معتبراً أن المصيبة تقع على الشعب وعلينا أيضاً.