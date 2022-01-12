اتحاد بلديات جزين:لا تعد على الشبكة في المنطقة

اصدر اتحاد بلديات منطقة جزين بيانا تعليقا على بياني مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني، اكد فيه "انه ليس هنالك من تعد او سرقة كهرباء في منطقة اتحاد بلديات منطقة جزين، حتى آلات التعدين التي كانت عاملة كان عددها متواضعا ولا يؤثر على الشبكة وذلك قبل قرار النيابة العامة المالية بايقافها".اضاف:" يطلب من المعنيين في مؤسسة الكهرباء والقوى الامنية تطبيق الامر نفسه المطبق في منطقة جزين في المناطق المجاورة: منع التعديات على الشبكة وسرقة الكهرباء ووقف التعدين ونحن لن نسكت عن اي تمييز في هذا الامر".واكد ان "بيان مصلحة الليطاني كان واضحا من ناحية مصادر المياه لتغذية معامل الانتاج الكهرومائية حيث ذكر شلالات جزين ونبع الزرقا، وبالتالي ان منطقة جزين الادارية كاملة لها الاحقية بالاستفادة من الكهرباء المنتجة من المعامل الكهرومائية ومن غير المقبول ضم مناطق جديدة مما يؤدي الى انهيار الشبكة كليا".وختم: نشكر كل من يتعاون معنا في مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني والذي نتواصل معه يوميا في سبيل تأمين التغذية العادلة في الكهرباء لابناء منطقة جزين في هذه الظروف الصعبة".