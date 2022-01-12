عون التقى وفد اللقاء التشاوري

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد "اللقاء التشاوري" الذي ضم النواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي، وعرض معهم الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

النائب فيصل كرامي قال بعد اللقاء: حين يدعو الرئيس عون إلى الحوار نتّخذ الموقف المناسب بشأن المشاركة به من عدمه، ونحن كلقاء تشاوري لا يمكن الا ان نكون مع الحوار خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد.