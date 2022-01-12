تجمع اتحاد المدارس الخاصة: ملتزمون بالاضراب العام غدا

أصدر تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان بياناً، جاء فيه:



"تزامناً مع دعوة إتحادات ونقابات النقل البري ليوم الغضب يوم الخميس القادم، وبعد مشاورات مع عدة إدارات للمدارس المنضوية بتجمعنا وإنطلاقاً من حفاظنا على سلامة طلابنا واساتذتنا والعاملين لدينا ، نعلن عن التزامنا بالاضراب العام والتحرك الذي دعا اليه قطاع النقل البري يوم الخميس 13/1/2022 ، وهي بمثابة دعوة للإقفال ليوم واحد".