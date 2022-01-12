لبنان

التجمع الوطني الديموقراطي: لأوسع مشاركة في تحرك الخميس

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:07
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دعا مكتب المهن والنقابات المركزي واللجنة الاجتماعية في "التجمع الوطني الديموقراطي "في بيان، "الاعضاء والأصدقاء والمناصرين، من كل المهن والقطاعات والنقابات، الى المشاركة الفاعلة والواسعة، في الاضراب العام والتحرك الذي ينفذه قطاع النقل البري في لبنان والاتحاد العمالي العام يوم غد الخميس".
 
كما دعا "المواطنين، الذين يعانون من تداعيات الأزمة الحياتية والاجتماعية، الى التزام يوم الغضب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيما مادة المازوت، وأسعار قطع الغيار للآليات والجرارات والسيارات، والسلع والمواد الغذائية الاساسية، واختفاء العديد من الادوية المزمنة، وارتفاع سعر حليب الاطفال ومشتقاته".
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