لبنان

بوشكيان من بغداد :تطلعاتنا مع العراق أكثر من علاقات بين دولتين

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:15
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أقام السفير اللبناني في العراق الدكتور علي الحبحاب حفل استقبال على شرف وزير الصناعة جورج بوشكيان في السفارة اللبنانية في بغداد. فتحول المقر بمبادرة السفير، ملتقى جامعا وحاضنا للبنانيين بكل أطيافهم، المقيمين في العراق والمشاركين في مؤتمر الأعمال العراقي - اللبناني الثاني، بالإضافة إلى حضور ديبلوماسي عراقي تمثل بمشاركة رئيس القسم العربي في وزارة الخارجية العراقية اسامة غانم، السفير العراقي في بيروت حيدر البراك، السفير العراقي السابق في بيروت علي العامري، الملحق التجاري في السفارة العراقية في بيروت مشرق اسماعيل محمد.

كما شارك المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، سفير الفاو في العراق صلاح الحاج حسن، مديرة برنامج الأمم المتّحدة الانمائي في بغداد، قنصل لبنان العام في العراق وسام كلاكش.
وحضر أيضا رجال الأعمال والصناعيين اللبنانيين الذين شاركوا في المؤتمر الذي نظّمته مؤسسة "نوفلتي" للدراسات والاستشارات اللبنانية برئاسة بلال محيي الدين.

الحبحاب
وألقى السفير الحبحاب كلمة ترحيبية، واضعا "جهد السفارة وعقد المؤتمرات واقامة المعارض في اطار دعم الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والأخوة في العراق".

وقال:"نحن مدعوون إلى التكامل في ما بيننا وتجسيد علاقات متينة وثابتة بين لبنان والعراق. والمنتج اللبناني مجبول بالذكاء، ومطلوب جدا في العراق لجودته ونوعيته. نحن بحاجة الى احياء هذا الموضوع والعمل بهذا الاتجاه، أي اعادة بناء الثقة. ونحن كسلك ديبلوماسي وكوزارة صناعة وادارات معنية، نهيء التشريع وندعم ونسدد الخطى في خدمة هذه الشراكة. عسى ان تنبت الايام القادمة سنبلة خصبة".
 
السفير البراك
وتحدث السفير البراك عن الجهود المبذولة من قبل العراقيين لتقوية العلاقات مع لبنان ومساعدته ودعمه في المجالات كافة، مشيرا الى ان "هذا الموقف متخذ على أعلى المستويات ويترجم المحبة والأخوة والصداقة بين شعبينا".

الوزير بوشكيان
وألقى بوشكيان كلمة قال فيها :" كان العراق بادرة خير على صعيد اعمالي الخاصة قبل تسلمي الوزارة. وأول لقاء لي عند تسلمي حقيبة الصناعة كان مع السفير العراقي في بيروت. ولمست لديه الاندفاع للعمل الفاعل وتأسيس علاقة متينة بين العراق ولبنان. وانطلقنا في التحضير للمؤتمر الذي أعتبره ناجحا وأمن لقاءات ثنائيةB2B بين رجال الأعمال من كلا البلدين. يعني العراق للشعب اللبناني الكثير. وعبر التاريخ لم نر الا الخير من دولة العراق. وتطلعاتنا مع العراق اكثر من علاقات طبيعية بين دولتين".
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