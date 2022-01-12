لبنان

الأمطار عائدة: لبنان على موعد مع منخفض جوي.. استعدوا لموجة برد قاسية!

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:27
A-
A+
Doc-P-906327-637775839791172011.jpg
Doc-P-906327-637775839791172011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنطقة على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة.

 

وأضاف: "الثلوج التي ستضرب لبنان والجوار حاضرة بشكل اعتيادي وليس بالكميات الكبيرة وذلك بسبب حجم المنخفض الجوي الذي سيعبر لبنان وما يحمله من رطوبة بنسبة 45%.

 

بعد انحسار المنخفض الجوي مساء الاحد، سوف يشهد لبنان والبلدان المجاورة موجة شديدة البرودة بحيث ستلامس الحرارة في البقاع -8 ليلاً وعلى 1000 متر -5 درجات. أما كمية الهطولات على الساحل بين الخميس والاحد فستكون 45مم وفي البقاع بين 20 و 27 مم.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:04 | 2022-01-12
07:00 | 2022-01-12
05:00 | 2022-01-12
05:08 | 2022-01-12
06:05 | 2022-01-12
09:28 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website