لبنان

لقاء بين متقاعدي قوى الأمن ووزير المال..هذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:30
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أعلن تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي في بيان، أن ممثلين عن التجمع هما العميد حسين زعروري والعميد بسام الايوبي، زارا وزير المال يوسف خليل في الوزارة، وعقدا معه اجتماعا "خصص لمناقشة الامور المالية التي تعنى بالمتقاعدين، وقد تم البحث في موضوع الطبابة والادوية بشكل اساسي وزيادة الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الاستشفائية".
 
وأشار البيان الى ان البحث "تطرق الى موضوع زيادة الرواتب والمساعدة الاجتماعية والبطاقة التمويلية، وموضوع تحرير تعويضات نهاية الخدمة، وكذلك موضوع الموازنة العامة لعام 2022 من ناحية عدم المس برواتب زوجات وبنات المتقاعدين المتوفين، وإلغاء ضريبة الدخل على رواتب المتقاعدين".
  
ولفت إلى أن العميدين زعروري والأيوبي "قدما المقترحات اللازمة لمعالجة هذه المواضيع تسهيلا لإقرارها في أقرب وقت ممكن".
 
وأكد البيان أن "وزير المالية رحب بهذه المقترحات معترفا بأحقيتها وواعدا بدراستها وايلائها الاهمية القصوى لتنفيذها".
 
وشكر لوزير المال "حسن الاستقبال والاهتمام بشؤون المتقاعدين".
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