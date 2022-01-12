لبنان

بعد إحتجاجات الأمس بساحة النجمة بصيدا... هكذا بدا المشهد اليوم (صور)

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:32
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نظّفت سرية اطفاء صيدا الأرض في ساحة النجمة، لإزالة الآثار الناتجة عن حرق الدواليب خلال التحركات الاحتجاجية أمس، علماً أن أصحاب المحال التجارية في محيط ساحة النجمة اشتكوا من "الشحتار" الأسود الذي يغطي محالهم ما يؤثر على صحتهم وجودة بضائعهم.
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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صيدا

ساحة النجمة

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