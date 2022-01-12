لبنان

السفارة الأميركية توضح: هذا ما دار بين شيا وبري

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:41
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نشر موقع السفارة الاميركية في لبنان عبر حسابه على "تويتر"، توضيحا جاء فيه: "فوجئنا بتقرير صحفي يشير إلى أن مصرف لبنان كان موضوع نقاش بين السفيرة شيا والرئيس بري بالامس. في الحقيقة، تركز النقاش مع رئيس مجلس النواب على تساؤلات حول مجلس النواب وعلى زيارة مرتقبة لمسؤول في الخارجية الاميركية. لذا اقتضى التوضيح."
 

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