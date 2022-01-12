لبنان

فكرة الأجر الاجتماعي بين بيرم وعبدالله

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:49
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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه اليوم، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاستر عبدالله على رأس وفد. 

واوضح عبدالله بعد اللقاء ان البحث "تناول الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية"، وقال: "طالب الوفد بضرورة تصحيح الاجور، وتفعيل دور المفتشين في وزارة العمل ، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج ، وتنظيم اليد العاملة الاجنبية ومنع مزاحمتها لليد العاملة اللبنانية". 

بدوره، اكد الوزير بيرم انه "وبسبب تفلت سعر صرف الدولار يميل الى اعتماد فكرة الأجر الاجتماعي بما يعنيه من مضاعفة عطاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لا سيما في ما يتعلق بحق الاستشفاء بكرامة للعمال وعائلاتهم". 

وذكر الوزير بيرم ب"القرار 96/1 الذي اصدره منذ اكثر من شهر والمتعلق بحصر 126 مهنة باللبنانيين بما يؤدي الى مواجهة البطالة وإعادة إنتاج ثقافة العمل عند اللبنانيين لا سيما الشباب منهم". 
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