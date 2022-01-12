بو حبيب التقى نظيره النمساوي وبحثا في كيفية دعم لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ على رأس وفد، وجرى البحث في الاوضاع والتطورات على الساحتين الداخلية والاقليمية وكيفية دعم لبنان.بو حبيببعد اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا، استهله الوزير بو حبيب بكلمة رحب فيها بـ"الضيف الصديق واعضاء الوفد المرافق"، وقال: "يسرني ان أعبر لكم في هذه المناسبة عن التزامي مستوى العلاقات التي تجمع بلدينا الصديقين، لا سيما وانها علاقات تاريخية وثيقة تعود الى القرن التاسع عشر وما قبل، حيث ساهمت النمسا آنذاك في نشأة المتصرفية او لبنان الصغير النظام شبه المستقل في جبل لبنان".وتابع: "أغتنم اليوم هذه الفرصة لأؤكد لكم ان هذه الروابط التاريخية هي في تطور دائم وتتمثل في دعم النمسا المستمر للبنان لا سيما المساعدات للشعب اللبناني إثر انفجار مرفأ بيروت وموقفها الداعم لأمن واستقرار لبنان من خلال مشاركتها في قوة الامم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل)".وختم الوزير بو حبيب قائلا: "اخيرا وليس آخرا، اؤكد لكم حرصي على العمل سويا من اجل المزيد لتوطيد علاقات التعاون الثنائي بين بلدينا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الصديقين".شالنبرغمن جهته، قال الوزير شالنبرغ: "هذه اول رحلة لي في هذا العام الى الخارج كوزير خارجية لبلدي النمسا والتاريخ بيننا طويل، وهو مهم جدا بالنسبة الينا، ونحن نتمسك باستقرار لبنان وازدهاره وعيشه الجديد".وتابع: "أقدر لبنان وطريقة عيشه وأحترم أهله، ولكن هذه المرة اتيت الى لبنان ومشاعري مختلطة لأنني شعرت بالألم حيال لبنان من الناحية الاقتصادية ولما يتكبده هذا الشعب والمؤسسات في لبنان وكيف تستمر، وما يؤلمني كثيرا هو مغادرة الكثير من اللبنانيين لبلدهم".اضاف: "اتيت اليوم مع رسالة واضحة، نحن نقف الى جانب لبنان، وكما وقفنا في الماضي نقف في المستقبل ايضا، كما تعرفون فإن النمسا تساهم ايضا في قوات حفظ السلام (اليونيفيل) ولدينا مجموعة كبيرة وفريق كبير من الجنود النمساويين".وقال: "كما اني أدرك تماما ان لبنان يحمل حملا ثقيلا، فمن جهة لديه اللاجئون السوريون وتعرفون ان عددهم كبير، والنمسا ساهمت بمبلغ 5 ملايين يورو دفعناها من خلال الصندوق الإئتماني الاوروبي، ونحن كنا من اكبر المساهمين في هذا الصندوق. كما تعرفون كانت النمسا ايضا من أوائل الدول التي هبت لمساعدة لبنان على الصعيد الثنائي وقدمنا له مئة الف جرعة من لقاح آسترازينيكا".وتابع: "سنساعد لبنان، ولكن المسؤولية ملقاة على عاتقكم، على كاهلكم، وهذا الجمود الذي يعيشه لبنان هو من مسؤولية النخبة السياسية والاقتصادية للخروج منه. انتم وحدكم يمكنكم ان تخرجوا من هذا الجمود، ان تخرجوا من هذا المستنقع، ان تتجاوزوا هذه الطائفية والزبائنية. نحن نعتبر ان لبنان بحاجة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كي نتمكن نحن كإتحاد اوروبي من ان نقدم المساعدة عبر المساهمة الاقتصادية الكلية".وختم: "نحن بحاجة الى تنظيم العمليات المصرفية والمالية في هذا البلد وإعادة هيكلتها وتنظيمها، والمهم ايضا ان نمضي قدما في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت المروع وهذا ما يستحقه الشعب. هذا اقل ما يمكن ان نقوله فهذا الشعب لطالما انا أعجبت به، اعجبت بقدرته على الصمود، اعجبت بهذا الشعب الذي يستحق معرفة الحقيقة والعيش".وردا على سؤال، قال الوزير بو حبيب: "لبنان ينتظر وصول الغاز المصري والنفط من الاردن عبر سوريا، ومن المتوقع التوصل الى اتفاق على اثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونأمل ان يكون الاتفاق في نهاية شباط المقبل".