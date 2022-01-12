لبنان

مجهولون احرقوا صورة لبري في هذه المنطقة.. والتوتر يسود البلدة

Lebanon 24
12-01-2022 | 05:18
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أفادت "الوكالة الوطنية" أنّ مجهولين احرقوا فجر اليوم صورة لرئيس مجلس النواب نبيه بري كانت قد علقت منذ قرابة يومين في الساحة العامة في بلدة الخيام، وحاليا تسود حال من التوتر. وقد حضرت دورية للجيش الى المنطقة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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نبيه بري

الخيام

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