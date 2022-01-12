مجهولون احرقوا صورة لبري في هذه المنطقة.. والتوتر يسود البلدة

أفادت "الوكالة الوطنية" أنّ مجهولين احرقوا فجر اليوم صورة لرئيس مجلس النواب نبيه بري كانت قد علقت منذ قرابة يومين في الساحة العامة في بلدة الخيام، وحاليا تسود حال من التوتر. وقد حضرت دورية للجيش الى المنطقة.