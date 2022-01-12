الى اللبنانيين... اليكم خريطة الطرقات التي ستقطع غدا في مختلف الاراضي اللبنانية

صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان جدولا حددت فيه مواقع التجمع والاضراب الذي يبدأ غدا الخميس عند الساعة الخامسة فجرا.بيروت الكبرى: مستديرة الدورةفوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات)الطريق البحريةتقاطع كاليري سمعانتقاطع كنيسة مار مخايلتقاطع المشرفيةمستديرة الكفاءاتمثلث خلدةمفرق بشامون – عرمونمفرق الريجي – الحدثتقاطع الحدث – الكفاءاتطريق المطار القديمة - مثلث الكوكوديالمدينة الرياضيةجسر البربيرنفق البربيرتقاطع بشارة الخورينفق بشارة الخوريطريق المزرعة - تقاطع محمصة الرفاعي والكولامثلث الاونيسكومستديرة المكلسانطلياس – الفوارمثلث نهر الموتمثلث الاوزاعي - الجناح - مستديرة رياض الصلحجبل لبنان:مستديرة عاليهمثلث بحمدونمستديرة بعقلينجونية - جسر السولدينيجسر الدامور - بيت الديناوتستراد ضبية – الذوق/ مفرق يسوع الملكالجنوب والنبطية:مدخل صيدا الشماليجسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطينالبقاع:ضهر البيدر- مفرق فالوغاطريق ترشيش- مفرق التويتيمثلث الحمرا - بلازامثلث راشيا – ضهر الاحمربعلبك / الهرمل:مدخل بعلبك الجنوبي - دورسمدخل الهرمل الجنوبي - جسر العاصيالشمال/ عكار:مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)طريق الضنية – كفر حبونفق شكا – الخطينالطريق البحرية - الهريمستديرة العبدةجسر البترونساحة اميونطرابلس / التل – ساحة عبد الناصردير عمار – المنية – الطريق الدولية