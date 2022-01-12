لبنان

الى اللبنانيين... اليكم خريطة الطرقات التي ستقطع غدا في مختلف الاراضي اللبنانية

Lebanon 24
12-01-2022 | 05:08
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صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان جدولا حددت فيه مواقع التجمع والاضراب الذي يبدأ غدا الخميس عند الساعة الخامسة فجرا.

بيروت الكبرى: مستديرة الدورة 
فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات) 
الطريق البحرية 
تقاطع كاليري سمعان 
تقاطع كنيسة مار مخايل 
تقاطع المشرفية 
مستديرة الكفاءات 
مثلث خلدة 
مفرق بشامون – عرمون 
مفرق الريجي – الحدث 
تقاطع الحدث – الكفاءات 
طريق المطار القديمة - مثلث الكوكودي 
المدينة الرياضية 
جسر البربير 
نفق البربير 
تقاطع بشارة الخوري 
نفق بشارة الخوري 
طريق المزرعة - تقاطع محمصة الرفاعي والكولا  
مثلث الاونيسكو 
مستديرة المكلس 
انطلياس – الفوار 
مثلث نهر الموت 
مثلث الاوزاعي - الجناح - مستديرة رياض الصلح 
جبل لبنان: 
مستديرة عاليه 
مثلث بحمدون 
مستديرة بعقلين 
جونية - جسر السولديني 
جسر الدامور - بيت الدين 
اوتستراد ضبية – الذوق/ مفرق يسوع الملك 
الجنوب والنبطية: 
مدخل صيدا الشمالي 
جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين 

البقاع: 
ضهر البيدر- مفرق فالوغا 
طريق ترشيش- مفرق التويتي 
مثلث الحمرا - بلازا 
مثلث راشيا – ضهر الاحمر 
بعلبك / الهرمل: 
مدخل بعلبك الجنوبي - دورس 
مدخل الهرمل الجنوبي - جسر العاصي 
الشمال/ عكار: 
مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين) 
طريق الضنية – كفر حبو 
نفق شكا – الخطين 
الطريق البحرية - الهري 
مستديرة العبدة 
جسر البترون 
ساحة اميون 
طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر 
دير عمار – المنية – الطريق الدولية 


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