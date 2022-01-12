بقرادونيان: في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبّيها

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس كتلة "نواب الأرمن" النائب أغوب بقرادونيان، الذي قال بعد اللقاء إنّه "في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبّيها، فالحوار السبيل لإنقاذ ما تبقّى في البلد".