لبنان

بقرادونيان: في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبّيها

Lebanon 24
12-01-2022 | 05:27
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس كتلة "نواب الأرمن" النائب أغوب بقرادونيان، الذي قال بعد اللقاء إنّه "في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبّيها، فالحوار السبيل لإنقاذ ما تبقّى في البلد".
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