عون: هناك إرادة طيبة لنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخروج من الازمة الراهنة

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ. وقال عون إنّ "هناك إرادة طيبة لنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخروج من الازمة الراهنة".

ودعا عون شالنبرغ "لدعم النمسا عودة اللاجئين الى بلادهم وتشجيع تقديم المساعدات داخل سوريا".

أما الوزير النمساوي، فقال لعون: "تلعبون دوراً مفصلياً في المحافظة على استقرار البلاد ومحورياً في الدفع باتجاه الإصلاحات الضرورية".

وأكّد شالنبرغ أنّ "النمسا ستواصل الوقوف الى جانب لبنان وشعبه، والاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة فور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".