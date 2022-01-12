"لا نمون على حزب الله"... باسيل رداً على جعجع: "هل يتبنى رفع الدولار؟"

قال رئيس "التيارالوطني الحرّ" النائب جبران باسيل "نحن من مدرسة "الحوار طريق الخلاص".





ورأى باسيل بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون في قصر بعبدا أنّ "من يرفضون الحوار يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعماله على رغم أهميتها وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة". وأضاف: "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فالمواضيع الثلاثة المطروحة لن تحل الا بالحوار مع فارق واحد هو خسارة الوقت".

وأكّد أنّ "موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة هو بند ميثاقي وارد في الطائف، ولا يمكن اكتمال عقدنا الاجتماعي من دون هذا الامر، واللامركزية الادارية تكون مالية او لا تكون بالاساس". وتابع: "طرحنا على الرئيس عون مناقشة موضوع اللامركزية الادارية والمالية، اذا تم الحوار، من ضمن اصلاح النظام السياسي ككل انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني، وذلك للانتقال الى الغاء الطائفية بالكامل، وليس الغاء الطائفية السياسية فقط، وصولا الى الدولة المدنية بكل مندرجاتها".

ولفت باسيل إلى أنّ "موضوع الاستراتيجية الدفاعية يصبح ملحّاً أكثر فأكثر، ومن خلاله نركن جميعا الى الدولة لتحافظ على عناصر القوة بالدفاع عن لبنان وحمايته دون ادخال لبنان بمشاكل الآخرين".

واعتبر أنّ "موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي له الاولوية، وطرحه على طاولة الحوار لا يمس بعمل الحكومة، فالحوار لن يتطرق الى تفاصيل الخطة بل الى مبادئ عامة يؤدي كل يوم تأخير فيها الى "تشليح" اللبنانيين اموالهم".

وردا على سؤال، قال باسيل: "لا نمون على حزب الله بالعودة الى مجلس الوزراء، ولو كنا نمون عليه لكان عاد".

ورأى أنّ "الكذب لن يحلّ مشكلة النظام في لبنان على شاكلة من يقول "اذا ربحنا الانتخابات بينزل الدولار" فهل يتبنى هو رفع الدولار؟ لماذا غش الناس؟ لا احد لديه الاكثرية الآن ولن يكون لأحد اكثرية لاحقا".