المولدات الكهربائية... بعد 5 الشهر الدفع وفقا لسعر صرف الدولار

مع إستمرار إرتفاع سعر صرف الدولار، وكذلك سعر المازوت، تطرح من جديد اشكالية المولدات الخاصة وامكانية استمراريتها بالاضافة الى امكانية تأمين الناس بدل الفواتير المرتفعة.في هذا الاطار قال رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة لـ"لبنان 24" ان " أصحاب المولدات يدركون تماما معاناة المواطنين لكنهم بدورهم يعانون من ارتفاع سعر صرف الدولار و اسعار المازوت، اذ اننا نقوم بالجباية بالليرة اللبنانية فيما ندفع سعر كميات المازوت بالدولار او ما يعادله بالليرة اللبنانية والفروقات ما بين مرحلة الجباية ومرحلة شراء المازوت اصبحت تتسع بشكل كبير".ويضيف سعادة "ما نطلبه اليوم هو حلّ جذري يريح المواطن ويريح القطاع الذي قد يذهب الى الاقفال التام بحال استمرت الاوضاع على ما هي عليه اليوم، والحلّ برأينا يكون عبر دعم المازوت الخاص بالمولدات وتحديد سعره وفقا لليرة اللبنانية، كما تثبيت سعر الدولار الخاص بالمولدات لنتمكن من شراء الزيوت والفلاتر ومختلف القطع.أضاف: "وهذا الحل يحمي القطاع من الافلاس ويحمي المواطن في آن معا، فالفاتورة الكبيرة التي دفعها المواطن هذا الشهر ستزداد تلقائيا بفعل الارتفاع الحاصل بالدولار وبسعر المازوت. من هنا طلبنا من المشتركين تسديد فواتيرهم قبل اليوم الخامس من كل شهر والا فسنضطر الى تحصيلها وفقا لسعر الصرف في السوق الموازية".