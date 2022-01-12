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لبنان
لهذا السبب أُوقفت المحامية... وهذا نموذج عن تهديدات شقيقها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-01-2022
|
06:35
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بعد توقيف المحامية جهيان أبو عيد في منزلها في طرابلس صباح اليوم بناء على إدعاء النيابة العامة، علم "لبنان ٢٤" أن التوقيف جاء على خلفية كتاب تقدمت به المحامية أبو عيد يتضمن كلاماً مهيناً لكل قضاة دائرة التحقيق في الشمال والنيابات العامة، ما تم إعتباره بمثابة إخبار ضدها فأحيلت نسخة عنه أمام النيابة العامة التي تحركت وأصدرت قراراً بتوقيفها.
كما علم "لبنان ٢٤" أنه، خلافاً لما أورده بعض المواقع الإلكترونية، فإن المحامية جيهان قد تم شطب إسمها منذ فترة عن لائحة نقابة المحامين في طرابلس، أما شقيقتها المحامية رانيا فهي مَن قرّرت الذهاب مع شقيقتها جيهان طوعاً لدى وصول الدورية الأمنية لإنفاذ القرار القضائي.
أما اللافت فهو التهديد العلني والصريح الذي كتبه شقيق المحاميتين من خلال مدوّنة على الفايسبوك وردت فيها عبارات مهينة وغير لائقة بحق قضاة الدائرة، من هذه العبارات على سبيل المثال:
ديما ديب ونبيل وهبه(القاضية ديب هي محامية عامة إستئنافية في الشمال، والقاضي وهبه هو النائب العام الإستئنافي في الشمال) إنتو هدف يا ولاد الشر...، رح فرجيكن الزعرنة كيف بتكون، ومخاطباً قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار بعبارة "يا ش.....إنتي صرتي هدف إلي".
يُشار الى أن تهديد أخ الشقيقتين لا يزال مستمراً حتى الساعة، مع إعتذار الموقع عن الكلمات النابية التي وردت على لسانه في سياق هذا الخبر.
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