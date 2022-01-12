لبنان

لهذا السبب أُوقفت المحامية... وهذا نموذج عن تهديدات شقيقها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-01-2022 | 06:35
A-
A+
Doc-P-906378-637775913339133121.jpg
Doc-P-906378-637775913339133121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بعد توقيف المحامية جهيان أبو عيد في منزلها في طرابلس صباح اليوم بناء على إدعاء النيابة العامة، علم "لبنان ٢٤" أن التوقيف جاء على خلفية كتاب تقدمت به المحامية أبو عيد يتضمن كلاماً مهيناً لكل قضاة دائرة التحقيق في الشمال والنيابات العامة، ما تم إعتباره بمثابة إخبار ضدها فأحيلت نسخة عنه أمام النيابة العامة التي تحركت وأصدرت قراراً بتوقيفها.
كما علم "لبنان ٢٤" أنه، خلافاً لما أورده بعض المواقع الإلكترونية، فإن المحامية جيهان قد تم شطب إسمها منذ فترة عن لائحة نقابة المحامين في طرابلس، أما شقيقتها المحامية رانيا فهي مَن قرّرت الذهاب مع شقيقتها جيهان طوعاً لدى وصول الدورية الأمنية لإنفاذ القرار القضائي.
أما اللافت فهو التهديد العلني والصريح الذي كتبه شقيق المحاميتين من خلال مدوّنة على الفايسبوك وردت فيها عبارات مهينة وغير لائقة بحق قضاة الدائرة، من هذه العبارات على سبيل المثال:
ديما ديب ونبيل وهبه(القاضية ديب هي محامية عامة إستئنافية في الشمال، والقاضي وهبه هو النائب العام الإستئنافي في الشمال) إنتو هدف يا ولاد الشر...، رح فرجيكن الزعرنة كيف بتكون، ومخاطباً قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار بعبارة "يا ش.....إنتي صرتي هدف إلي".
 يُشار الى أن تهديد أخ الشقيقتين لا يزال مستمراً حتى الساعة، مع إعتذار الموقع عن الكلمات النابية التي وردت على لسانه في سياق هذا الخبر.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:04 | 2022-01-12
07:00 | 2022-01-12
05:00 | 2022-01-12
05:08 | 2022-01-12
06:05 | 2022-01-12
09:28 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website