لبنان

خريس يؤكد الوقوف الى جانب عمال محطتي وادي جيلو والشهابية

Lebanon 24
12-01-2022 | 06:52
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جال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس على محطة نبيه بري للمياه في وادي جيلو ومحطة الشهابية بعد الإضراب الذي نفّذه عمال المحطتين ويعود ذلك للمطالبة بصيانة الأعطال المزمنة وتدني القيمة الشرائية للرواتب وللمطالبة بإدراج بدل النقل وإعادة النظر بدفتر الشروط.
وتمنى خريس تعليق الإضراب إفساحًا بالمجال للتواصل مع المدير العام لمعالجة المطالب المذكورة أعلاه.
هذا وقد ثمّن العمال زيارة خريس وجهوده المبذولة في متابعة الملف حتى تحقيق كامل المطالب المحقة، بعدها اعادوا ضخّ المياه الى المنطقة .
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