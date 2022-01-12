كلاس إستقبل سفيرتي أميركا والدانمارك وبحث معهما في مشاريع شبابية

إستقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الدانماركية ميريت جوهل، في حضور مستشارة الوزارة الدكتورة ميرنا صبرا.وخلال اللقاء، تحدثت شيا بحسب بيان المكتب الاعلامي في الوزارة عن" الود الذي تكنه الولايات المتحدة للبنان، وما تقوم به بلادها لتسهيل حل مشكلتي الغاز والكهرباء. وشددت على أهمية اللقاح في مواجهة فيروس كورونا والمساهمة في هذا المجال، وبالأخص لجهة تطعيم صغار السن.وطرحت شيا على "الوزير كلاس سبل التعاون في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية خصوصا والجامعات عموما وضرورة تبادل برامج تتعلق بالشباب وتطوير المواهب والكوادر وفكرة إنشاء مجمعات رياضية مفتوحة للعامة لممارسة الرياضة للجميع.ورد الوزير كلاس شاكرا، مشددا على إعداد برامج وأنشطة متنوعة للشباب والشابات في السجون، لما لهذا الموضوع من أهمية اجتماعية وأخلاقية وإنسانية. كما تحدث عن وضع المنشآت الرياضية اللبنانية، وضرورة تطوير العلاقة الثنائية في مجالي الكشافة وبيوت الشباب".جوهلوبحث كلاس مع جوهل العلاقات الثنائية بين لبنان والدانمارك وسبل المساهمة في تطوير بيوت الشباب اللبنانية ومساعدة الحركة الكشفية، وفي ملف الشباب والشابات في السجون، وهو ما لقي اهتماما خاصا التي أعدت فريق عمل مهمته المتابعة في هذه المجالات.كما تحدثت جوهل عن برامج قيد الإعداد لتسهيلات ذات طابع رياضي للبنان في مجالات عدة، وعن كمية من اللقاحات المُخصصة لمكافحة فيروس كورونا تم تقديمها الى لبنان عبر الجهات المختصة.