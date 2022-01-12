يروجان المخدرات... اليكم ما حصل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:بتاريخ 7-1-2022، وفي إطار متابعة عصابات ترويج المخدرات والإتجار بها، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين في محلّة "إشارة المئتين" – طرابلس، بجرم ترويج مخدّرات، وهما كلٌّ من:ح. ح. (مواليد عام 1994، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.و. ج. (مواليد عام 1988، سوري) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.ضُبط بحوزتهما:/84/غ من مادة باز الكوكايين./65/غ من مادة الهيرويين./17/غ من مادة "كريستال مث" المخدّرة./23/غ من مادة السالفيا المخدّرة.مبلغ /9،255،000/ ليرة لبنانية، و/50/ دولارًا أميركيًا.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.