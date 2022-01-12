لبنان

يروجان المخدرات... اليكم ما حصل

Lebanon 24
12-01-2022 | 07:18
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 7-1-2022، وفي إطار متابعة عصابات ترويج المخدرات والإتجار بها، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين في محلّة "إشارة المئتين" – طرابلس، بجرم ترويج مخدّرات، وهما كلٌّ من:

ح. ح. (مواليد عام 1994، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.
و. ج. (مواليد عام 1988، سوري) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.
ضُبط بحوزتهما:

/84/غ من مادة باز الكوكايين.
 /65/غ من مادة الهيرويين.
/17/غ من مادة "كريستال مث" المخدّرة.
/23/غ من مادة السالفيا المخدّرة.
 مبلغ /9،255،000/ ليرة لبنانية، و/50/ دولارًا أميركيًا.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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