لبنان

بري عرض الأوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل وزير خارجية النمسا

Lebanon 24
12-01-2022 | 07:43
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إستقبل رئيس محلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرغ بحضور سفير النمسا لدى لبنان رينيه  بول آمري ومستشارة  وزير الخارجية النمساوية أندرياس باشر، ورئيس قسم الشرق الاوسط في الخارجية النمساوية جيرود فوليمر حيث جرى بحث للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة وآخر المستجدات خلال إستقباله السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو التي غادرت دون الادلاء  بتصريح.

على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ولرئيسة البرلمان الاوروبي السيدة روبرتا ميتسولا معزياً بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي ديفيد ساسولي.
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