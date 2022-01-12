20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بري عرض الأوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل وزير خارجية النمسا
Lebanon 24
12-01-2022
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل رئيس محلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرغ بحضور سفير النمسا لدى لبنان رينيه بول آمري ومستشارة وزير الخارجية النمساوية أندرياس باشر، ورئيس قسم الشرق الاوسط في الخارجية النمساوية جيرود فوليمر حيث جرى بحث للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة وآخر المستجدات خلال إستقباله السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو التي غادرت دون الادلاء بتصريح.
على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ولرئيسة البرلمان الاوروبي السيدة روبرتا ميتسولا معزياً بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي ديفيد ساسولي.
تابع
الأكثر قراءة
معطيات إيجابية بشأن سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
Lebanon 24
معطيات إيجابية بشأن سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
12:39 | 2022-01-11
11/01/2022 12:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يضربُ ثمن سندويش "الشاورما".. كم بلغ سعره اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يضربُ ثمن سندويش "الشاورما".. كم بلغ سعره اليوم؟
13:47 | 2022-01-11
11/01/2022 01:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تثير القلق في فاريا.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
حادثة تثير القلق في فاريا.. ماذا حصل؟
14:20 | 2022-01-11
11/01/2022 02:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ عاجل من وزير المالية.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ عاجل من وزير المالية.. ما هو؟
11:10 | 2022-01-11
11/01/2022 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بشأن بطاقات التشريج.. أمرٌ يكشف عن "سرقة" تطالُكم!
Lebanon 24
مفاجأة بشأن بطاقات التشريج.. أمرٌ يكشف عن "سرقة" تطالُكم!
12:18 | 2022-01-11
11/01/2022 12:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:04 | 2022-01-12
ميقاتي: لم نتدخل بعمل القضاء ومستمرون بالمهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها
07:00 | 2022-01-12
فرنجية في بعبدا: المشروع الاستراتيجي مع عون والافتراق عن باسيل
05:00 | 2022-01-12
بعبدا: مجلس النواب متهور في التشريع..نصوص تنقض وصلاحيات تقضم
05:08 | 2022-01-12
الى اللبنانيين... اليكم خريطة الطرقات التي ستقطع غدا في مختلف الاراضي اللبنانية
06:05 | 2022-01-12
المولدات الكهربائية... بعد 5 الشهر الدفع وفقا لسعر صرف الدولار
09:28 | 2022-01-12
تزامنا مع اضراب الخميس.. قرار لوزير التربية حول اقفال المدارس او فتحها
فيديو
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
12/01/2022 16:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
12/01/2022 16:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
12/01/2022 16:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact