طلاق بين تيار سياسي مسيحي ورجل اعمال

يبدو أن العلاقة بين تيار سياسي مسيحي واحد رجال الاعمال المقيمين في الكويت، والذي دعم هذا التيار في أكثر من مناسبة ستنتهي إلى الطلاق بعدما بدأ اعضاء ومحازبون للتيار بتحميل رجل الاعمال مسؤولية التجديد لمرجعية مالية كبيرة بعدما اقنع رئيس الجمهورية بذلك.