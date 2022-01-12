لا تسليم للمحروقات غدا... ما هو السبب؟

صدر عن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط (APIC)، البيان التالي:



تضامنًا مع تحرّك اتّحادات ونقابات قطاع النّقل البرّي في لبنان، وحفاظا على السّلامة العامة وعدم تنقّل صهاريج المحروقات على الطّرقات، ستتوقّف الشّركات المستوردة للنّفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم غد الخميس الواقع في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٢، على أن تعاود عملها كالمعتاد صباح يوم الجمعة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٢.