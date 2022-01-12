لبنان

تصريح جديد لامين عام المدارس الكاثوليكيّة عن العودة للمدارس... هذا ما قاله

Lebanon 24
12-01-2022 | 08:25
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قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر "نحن على موقف واحد مع قرار وزير التربية بضرورة العودة للمدارس وللتعليم الحضوري في أقرب وأسرع وقت". وأضاف: "لا أحد يريد ان يخسر عاما دراسيا ثالثا".
 
وأشار نصر لـ"صوت كل لبنان" إلى أنّ "الكثير من المدارس فتحت أبوابها نهار الاثنين، وبحسب مصادر المؤسسات التعليميّة، هناك 70% من المدارس قد فتحت أبوابها، ولم يكن هناك اضراب بالمعنى الحرفي بل كان هناك امتناع".
 
 
ولفت إلى أنّ "الأمور تتغيّر من يوم إلى آخر، وسمعنا من الكثير من الاخصائيين انه ليس هناك من عائق طبي بشرط الحفاظ على البرتوكول الصحي"، وتابع: "نحن انطلاقا من هذه المعلومات قررنا العودة إلى المدارس التزاما بقرار وزير التربية".
 
 
وأعلن نصر أنّ "هناك اجتماعات ومفاوضات مع نقابات المعلمين ولجان الأهل ومع وزير التربية، والأجواء إيجابية ولا يمكن ان نرفع سقف مطالب الأساتذة على حساب الاهل والعكس صحيح".
 
 
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