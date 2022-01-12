المرتضى بحث وسفير ارمينيا في التعاون الثقافي بين البلدين

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم في مكتبه في قصر الأونيسكو، سفير الجمهورية الأرمينية في لبنان فاهاكن اتابكيان، وجرى البحث في التعاون الثنائي بين البلدين لدى جميع المنظمات وفي مختلف المجالات الثقافية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما هو متصل بالفرنكوفونية واليونيسكو وسبل حماية الموروث الثقافي للأقليات في المنطقة.