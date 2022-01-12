كلية العلوم في طرابلس تتعرض للسرقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض كلية العلوم في الجامعة اللبنانية فرع القبة - طرابلس لسرقة ما يقارب ١٠ مكيفات هوائية.



ويذكر ان الجامعات في منطقة القبة في طرابلس تعرضت خلال هذه الفترة لعدة سرقات وتم القاء القبض على الفاعلين بالجرم المشهود من قبل عناصر الجيش.