لبنان

وزير المالية استقبل وزير الشؤون وبحثا في برامج الجمعيات وعرض مع كلودين عون سبل التعاون

Lebanon 24
12-01-2022 | 09:13
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار على رأس وفد ضم المدير العام للوزارة والممثلين عن بعض الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة. وتم عرض البرامج التي تعمل عليها الجمعيات والصعوبات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة.
 
والتقى الخليل وفدا من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز التي أطلعت الوزير الخليل على أبرز نشاطات الهيئة وسبل التعاون الممكنة مع الوزارة.
 
واجتمع الوزير الخليل بوفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة فادي جرجس وتم البحث في سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوزارة في هذا المجال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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