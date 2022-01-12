اصوات غريبة في الأشرفية... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع أصوات غريبة في منطقة الأشرفية تبيّن انها ناتجة عن مفرقعات نارية تم اطلاقها خلال الوداع الأخير للفقيد قسطنطين ترانتيك الملقب بـ "كوكو" .