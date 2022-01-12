لبنان

اصوات غريبة في الأشرفية... ما القصة؟

Lebanon 24
12-01-2022 | 09:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع أصوات غريبة في منطقة الأشرفية تبيّن انها ناتجة عن مفرقعات نارية تم اطلاقها خلال الوداع الأخير للفقيد قسطنطين ترانتيك الملقب بـ "كوكو" .
 
 
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