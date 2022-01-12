لبنان

شعبة المعلومات تُحرّر المخطوف عباس خياط

Lebanon 24
12-01-2022 | 09:23
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه وبعملية نوعية، حررت شعبة المعلومات المخطوف عباس خياط في احدى المناطق الحدودية في البقاع، دون دفع اي فدية مالية، وأوقفت أحد الخاطفين ع.ح (لبناني)، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.
 
 
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