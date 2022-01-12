تزامنا مع اضراب الخميس.. قرار لوزير التربية حول اقفال المدارس او فتحها

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة التربية في بيان، انه "نظرا للدعوة التي وجهها الاتحاد العمالي العام وقطاعات عدة لاقفال الطرق غدا الخميس، ترك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، الحرية لمديري المدارس الرسمية والخاصة، من أجل تقدير الوضع. كل بحسب منطقته وأماكن وجود الأساتذة والتلاميذ ، لاتخاذ القرار لجهة فتح المدرسة أو إقفالها".