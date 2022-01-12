لبنان

عمال "لافجيت" يتوقفون عن العمل

Lebanon 24
12-01-2022 | 09:40
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توقف عمّال وموظّفو شركة "لافاجيت"عن العمل واعلنوا اضرابا مفتوحا تحذيريا  وذلك لعدم حصولهم على رواتبهم كلّ أوّل شهر.
وتجمع العمال امام مقر الشركة وشرحوا المعاناة التي يتكبدونها في ظل الوض ع المعيشي الصعب حيث انهم ينزلون الى عملهم لكنس النفايات من شوارع طرابلس عند الساعة الرابعة من فجر كل يوم ويواجهون موجة البرد والصقيع ويعملون على ازالة النفايات تحت المطر الشديد وفي الليالي المظلمة حتى ينعم الشعب الطرابلسي بشوارع نظيفة ولكنهم مع ذلك يعانون من وضع معيشي ضاغط ورواتبهم لا تكفي لدفع بدل ايجار المنزل واشتراك الكهرباء ومع ذلك هم مستمرون في العمل خدمة لمدينة ولدوا وترعرعرعوا داخلها ويريدون المحافظة على نظافتها وأشاروا إلى "أنّنا نتفهّم بأنّ الشركة لم تقبض مستحقّاتها منذ أكثر من تسعة أشهر، وما زال تجديد عقدها غامضًا من دون أيّ قرار من الدّوائر المختصّة، ومع ذلك ليس لدى العمّال والموظّفين أيّ قدرة على تحمّل التّأخير بدفع رواتبهم كلّ أوّل شهر، وخصوصًا في ظلّ هذه الظّروف الّتي تصيب البلاد"، لافتين إلى "أنّنا نعتذر من أهلنا في مدن اتحاد بلديات الفيحاء، على عدم رفع النفايات منها. 
 
من جهته لفت  طوني بولس مدير العمليات في شركة لافاجيتالى ان الشركة المتعهدة لافاجيت لم تقبض مستحقاتها من وزارة المالية منذ عدة اشهر وصاحب الشركة يدفع من ماله الخاص رواتب الموظفين كل شهر  وقد  ومضى حوالي التسعة اشهر من دون تجديد العقد مع الجهات المختصة في اتحاد بلديات الفيحاء و من قبل الجهات المختصة 
وأوضح بولس ان الشركة المتعهدة لم تلق اي جواب رغم الرسائل المتكررة التي بعث بها صاحب الشركة الى كل من وزارتي الداخلية والمالية والاتحاد دون ان يلق جواب حكومي تستطيع من خلالها الشركة تمديد العقد  المبرم منذ سنوات و لم يتم ودائما يأتي الجواب  ان المشكلة مرتبطة بالازمة الحكومية 

يذكر أن "لافاجيت" هي مزوّد دولي لخدمات إدارة النفايات البيئية، تقدم خدمات شاملة ومتكاملة لإدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: جمع النفايات الصلبة والتخلص منها، تصميم محطات التحويل وإنشاؤها وتشغيلها، تصميم مصانع الفرز والتسميد وإنشاؤها وتشغيلها، تصميم مكبات الصرف الصحي وإنشاؤها وتشغيلها...". وهي مكلّفة برفع النّفايات من مدن قضاء طرابلس.
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