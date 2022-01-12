العثور على مواطن جثة قرب استراحته.. مؤسس أول ناد لرياضة "الكانوي كاياك" في لبنان

عثر بعد ظهر اليوم الاربعاء على المواطن ع.ع (من بلدة الخيام) جثة قرب استراحته "نادي الخردلي للكانوي كاياك" عند جس الخردلي - نهر الليطاني، وعلى الفور حضرت الى المكان دورية من مخفر درك النبطية والطبيب الشرعي علي ذيب لاجراء الكشف على الجثة ومعرفة ملابسات الوفاة.وع. ع.( 60 عاما) هو مؤسس أول ناد لرياضة الكانوي كاياك أي ممارسة رياضة ركوب القوارب في النهر، وهو نقلها من فرنسا حيث كان يعيش قبل ان يعود الى لبنان بعد التحرير عام 2000.