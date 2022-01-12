لبنان

الحريري لم يصل الى بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2022 | 10:46
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الحريري لم يصل الى بيروت
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بعد انتشار خبر وصول الرئيس سعد الحريري الى بيروت، اكدت مصادر  مطلعة لـ "لبنان 24" ان لا صحة لهذه المعلومات، وأن الصور المتداولة في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي  هي من زيارة سابقة قام بها الحريري لمستشفى الاماراتي الميداني في بيروت.
 
 وكان الرئيس الحريري قد غرّد وكتب عبر حسابه على "تويتر": "شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً. شكرا سمو الشيخ محمد بن زايد، ليس فقط على التبرع بإنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، بل على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه في كل الاستحقاقات والمحطات. إنّ هذه الوقفة ستبقى دائماً محطة تقدير في قلوبنا، كما أننا نحفظ لأشقائنا العرب احتضانهم الدائم للبنان الذي لن يخرج عن عروبته المنصوص عليها في دستوره". 
 

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