لبنان

بيان عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات... ماذا جاء فيه؟ (صورة)

Lebanon 24
12-01-2022 | 10:39
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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان التالي:
 
نظرا للضغط الهائل والحاصل على كافة معاملات مصلحة تسجيل السيارات والاليات، ونظرا لقلة الموارد المتاحة لتأمين تنفيذ هذه المعاملات وصعوبة تلبية حاجات المواطنين، لا سيما النقص الحاصل في الايصالات المالية، ونظرا للاوضاع الصحيّة الراهنة والناتجة عن تزايد عدد الاصابات من وباء كورونا، ومنعا للازدحام، يُطلب من جميع أقسام دائرة التسجيل الالتزام والتقيّد بما يلي حتى إشعار آخر:
 
يُحصر تنفيذ معاملات شراء الارقام المميزة بأصحاب العلاقة فقط على أن لا تُعطى الارقام المميزة سوى لدى تسجيل الالية، وذلك بعد إجراء الكشف عليها لدى دائرة الميكانيك، وإتمام تصديق البيع والشراء على صك البيع، وبعد تأمين كافة المستندات اللازمة وفقا للاصول.
 
 
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