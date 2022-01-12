لبنان

حماية المستهلك تابعت جولاتها ونظمت محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية

Lebanon 24
12-01-2022 | 11:19
A-
A+
Doc-P-906456-637776085533074000.jpg
Doc-P-906456-637776085533074000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بسبب مخالفتهم التسعيرة الرسمية.. محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في عكار
lebanon 24
12/01/2022 22:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماية المستهلك" تسطّر محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الشوف
lebanon 24
12/01/2022 22:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حماية المستهلك: 5 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا السعر الرسمي
lebanon 24
12/01/2022 22:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات.. ما السبب؟
lebanon 24
12/01/2022 22:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2022-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:03 | 2022-01-12
14:20 | 2022-01-12
14:01 | 2022-01-12
14:00 | 2022-01-12
13:39 | 2022-01-12
13:08 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website