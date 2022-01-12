قرار جديد لوزير التربية.. هل تقفل المدارس غدا؟

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان، "إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات، يوم غد، وذلك بعدما تلقى اتصالات من المراجع الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غدا".